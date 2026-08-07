ПЪРВО ТУК: Владо Караджов заряза жена си заради друга, показа я на снимка! Цвети: Ти си фалшив герой! https://hotarena.net/laifstail/parvo-tuk-vlado-karadzhov-zaryaza-zhena-si-zaradi-druga-pokaza-ya-na-snimka-cveti-ti-si-falshiv-geroy HotArena.net

Край на едно от най-популярните телевизионни семейства, гръмна сайтът Intrigi.bg.

Владимир Караджов и съпругата му Цветелина вече не са заедно, като именно тя съобщи новината с изключително емоционално послание в Инстаграм. От думите ѝ ясно личи, че решението не е било нейно, а зад раздялата стои избор, направен от Караджов, който Цвети очевидно преживява като предателство.

И тук историята става още по-любопитна. Само ден по-рано Караджов отпразнува 44-тия си рожден ден със забавно видео, на което позира с огромни балони „44“. Камерата обаче очевидно е в ръцете на жена – в кадър влиза дамска ръка с характерни татуировки по пръстите. Коя е мистериозната операторка и защо точно тя е до Влади в личния му празник, засега Караджов не казва. На фона на последвалото признание на съпругата му обаче кадърът трудно може да остане незабелязан.

Още по-красноречива е самата Цветелина. Тя говори за „предателство“, „умрели обещания“ и избори, които остават завинаги в съвестта на човека, а за музикален фон е избрала не коя да е песен, а „Фалшив герой“ на Тодор Колев. „Не всяко „завинаги“ се оказва взаимно“, пише тя и допълва, че човек не може сам да спаси нещо, което е създадено от двама. Посланието трудно би могло да бъде по-недвусмислено.

Любовната им история започва зад камерите на „Бригада Нов дом“. Караджов е лицето и главният майстор на предаването, а Цветелина Димитрова – негов главен редактор. Двамата първо са колеги и приятели, като самата Цвети по-късно признава, че при запознанството им и двамата са били в други връзки. През 2019 г. вече официално афишират любовта си.

И двамата влизат във връзката с деца от предишни отношения – Влади има син Данаил, а Цвети – дъщеря. Караджов дори разказваше, че четиримата живеят като своеобразно семейство с „близнаци“ – момче и момиче.

През лятото на 2020 г. Влади предлага брак на Цвети край морето, а през март 2021 г. я изненадва с тайно организирана гражданска сватба в София. Венчава ги лично тогавашният кмет Йорданка Фандъкова. Година по-късно, през юли 2022 г., двамата правят и голямата си църковна сватба в Сандански.

Само преди две години двойката още демонстрираше семейна идилия от Коста Рика, а Караджов публично говореше колко е влюбен в жена си. Днес от това „завинаги“ очевидно не е останало много.

Коя е жената зад камерата на рождения му ден и има ли тя нещо общо с „предателството“, за което Цветелина говори толкова тежко, тепърва ще се разбере.