Брутално отмъщение! Глория развя мръсното бельо на Илия: Ожени се за 120 кг жена, заряза Симона, за да гледа чуждо дете!

Илия беше женен за жена 120 кг, направи разтърсващо признание примата на фолка Глория.

Тя за първ път проговори за връзката си с Илия Загоров, която официално приключи през 2005 г.

Магия

Миналия петък Глория изненадващо направи дует с бившия си съпруг Илия Загоров в ресторант в Кърджали, за което „Телеграф“ писа. Развълнувани фенове я нападнаха с въпроси дали сега се събират отново. И Глория обнадежди сегашните в социалните мрежи. Тя разказва: „Когато вече имах първите си два издадени албума „Щастието е магия“ и „За добро или зло“, той се сети за мен – въпреки че беше женен за жена 120 кг, по неговите думи за документи и гражданство в Германия. Влюбена, млада, бременна! Видях потенциала му за песни и започнах да го насърчавам. Той не вярваше в силата на музиката. Искаше бърза печалба, някъде си от нещо си, покрай някой“.

Бягство

След това голямата звезда на попфолка продължава за Илия Загоров: „После си тръгна, когато Симона беше на 10 г. Бягаше винаги, когато стане трудно! Изучих я, дадох й образование и хляб в ръцете. Бях зарязала за кратко моята кариера, за да й помагам“. И пояснява за бившия: „Отиде в Швеция, при по-голяма жена с дете. Гледаше и чуждото момиче, но не и своето! Сега отново се появи, дано този път е разбрал каква сила е музиката и да помогне на дъщеря си с хубави мелодии“. И е откровена до болка: „Обичала съм го и винаги съм го защитавала! Аз продължих да живея в България, разпъвана на кръст, и пея за вас! Талантът му е безспорен. Успех, Илия Загоров!“.