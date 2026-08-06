4 месеца след трагедията: Елинор се показа! Щерката на Боби Михайлов на море с майка си

Само четири месеца след най-тежката загуба в живота си Мария Петрова и дъщеря ѝ Елинор Михайлова опитват да намерят сили да продължат напред. Двете избраха кратка морска почивка далеч от шумотевицата, като прекараха няколко спокойни дни само в женска компания. Елинор, която ревностно пази личния си живот и избягва светлините на прожекторите, се показва публично за първи път от години.

Макар майка и дъщеря да се усмихват на снимките, близки до семейството разказват, че споменът за Борислав Михайлов не ги напуска нито за миг, пише "Ретро".

В края на юли се навършиха четири месеца от кончината на легендарния вратар и един от героите на незабравимото американско лято през 1994 г. Боби Михайлов почина на 63-годишна възраст след тежък инсулт, а новината разтърси не само футболната общественост, но и хилядите българи, които пазят спомена за прославения капитан на националния ни отбор.

Оттогава семейството трудно приема загубата. Най-тежко е за съпругата му Мария Петрова, с която изживяха повече от три десетилетия заедно. Световната шампионка по художествена гимнастика неведнъж е признавала, че продължава да разговаря с него мислено. Дори показа снимка, на която вечерта е облякла негова риза, за да усеща присъствието му и да заспива с чувството, че любимият ѝ човек е до нея.

Най-голямата опора на Мария в този труден период е дъщеря ѝ Елинор. Единственото общо дете на Мария Петрова и Борислав Михайлов дълги години живееше извън България. Още на 14 години тя заминава да учи в Испания, а по-късно продължава образованието си в Съединените щати, където прекарва години наред и изгражда професионалния си път – винаги далеч от светските хроники. Бисера – дъщеря на Борислав Михайлов от първия му брак, също избягва публичността. За разлика от Николай Михайлов и най-вече съпругата му Николета Лозанова, които често са в центъра на обективите.

Всеки път, когато се появи на снимка с майка си обаче, Елинор предизвиква възхищение. Почитателите на Мария Петрова са единодушни, че е наследила нейната красота – има същите фини черти, елегантно излъчване и естествена усмивка. Двете често са вземани за сестри, а не за майка и дъщеря.

Според близки до семейството Елинор няма официална връзка и не бърза да създава семейство. Тя неведнъж е споделяла пред приятели, че мечтае за силна и дълготрайна любов, каквато са имали нейните родители.