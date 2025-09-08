Последни
Потомка на Левски пази неизвестни истории за рода му

Мариана Караиванова е праправнучка на Васил Караиванов, първи братовчед на Васил Левски по майчина линия, пише България Днес. Тя живее в Карлово, в дома на Караивановия род.

Къщата пази спомени за онова време, когато идеалите са били по-големи от живота. Още от детството си тя е закърмена с разакзи за Дякона. Баща й Стефан Караиванов съхранява паметта на Левски, популяризирайки книгата на своя чичо Петър, написана по спомените на Васил Караиванов.

Днес мисията продължава самата Мариана. Заедно със семейството си тя поддържа кафе-галерия край Паметника на Левски. В рода им се пазят истории, които не са намерили място в учебниците. 

