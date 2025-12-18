Вече знаем: Бременна ли е Люба Башева на Башар?

„Не съм бременна отново и не искам да отговарям на лични въпроси." В това е категорична жената до актьора Башар Рахал - Любомира Башева.

В момента тя отглежда момченцето, което им се роди с актьора, което вече е на четири месеца. Люба е категорична, че не трябва да се вярва на жълти писания и това, че изглежда наедряла, не се дължи на нова бременност.

Двамата са щастливи с общото си дете, а техни приятели споделят, че си хапва порядъчно като млада майка от пекарната, която двамата с Рахал стопанисват, пише България Днес.