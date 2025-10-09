Прецаха Кичка Бодурова

"Миналата година исках да запазя дата 29.11. - моя рожден ден, в зала 1 на НДК. Беше ми отговорено, че на тази дата е абсолютно невъзможно, защото има кинопрежекции. Настоявах, но уви." Това каза легендата на българската естрада Кичка Бодурова.

Още по-голяма била изненадата на изпълнителката, като разбрала, че датата е дадена за концерт, а не за прожекция. В програмата е отбелязано, че Красимир Аврамов ще представи своя концерт-спектакъл.

Във видео в мрежите певецът обяснява, че още от пролетта е запазаил концерта си в края на ноември.