Маги Сидерова вдига 120 кг

Маги Сидерова отново показа желязна дисциплина и впечатляваща физическа форма. В клип от залата тя демонстрира силата си, вдигайки цели 120 килограма - постижение, с което малцина мъже могат да се похвалят.

Съсредоточена и напълно отдадена на тренировката, Маги доказва, че постоянството и трудът винаги дават резултат, а възрастта е просто цифра. За нея фитнесът не е просто хоби, а начин на живот. Брюнетката спазва железен режим на трениране и на хранене. Тя се запали по фитнеса покрай настоящия си мъж – Георги Сидеров, бивша барета и настояща планина от мускули. Тренировката й е пример за много жени, които се вдъхновяват от нея, а не търсят лесния вариант с диети и умиране от глад за измършавял вид като на Светлана Гущерова.

Сидерова показва, че няма „мъжки“ и „женски“ тежести, а има само цели, които чакат да бъдат постигнати. Последователите на Сидерова не спират да я хвалят за силата и упоритостта й.