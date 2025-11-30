Последни
Радина Кърджилова цъфти до Пламен СНИМКИ

Румен Димитров
336
Радина Кърджилова цъфти до новия си мъж – младият актьор Пламен Димов. Тези дни двойката публикува в социалните мрежи свои общи снимки, от които щастието направо струи. И двамата изглеждат усмихнати, спокойни и преливащи от топлота един към друг.

„Рада”, е единственото, което Пламен е написал в коментар към снимка със своята любима. „Рада е много сияеща в тази връзка, по лицето й личи, че си е намерила точния човек”, отбелязва позната на двойката. Драматургът Яна Борисова комевтира красотата на актьорската двойка, а Аня Пенчева е реагирала със сърчице и изображение на огън.

1 Коментара

Просто наблюдение

преди 44 минути

Много погрозняла тази….изтормозеният й външен вид не подсказва вътрешен мир и удовлетворение.

