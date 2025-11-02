Райна Караянева смени силикона

След като смени мъжа, роди втори син и завърши Факултета по журналистика, Райна Караянева се е заела да променя и външния си вид, забеляза „Уикенд”. Водещата на „Ергенът: Любов в рая” гордо пъчи нов силикон. Разликата в сравнение с преди не е голяма, но е видима.

Райна Караянева по принцип не е от жените, които се натрапват с вулгарни форми. Тя държи на сексапила, но никога не минава границите на добрия вкус, за разлика от доста други популярни дами у нас, включително и повечето участнички в риалитито, което блондинката води. Тези дни обаче звездата от „Ергенът: Любов в рая” направи нещо необичайно. Тя показа в социалните мрежи свои снимки с напращели форми, които са осезаемо по-забележителни в сравнение с преди. Веднага се заговори, че най-вероятно е сменила силикона.

Бившата жена на Башар Рахал отдавна разхожда силиконово деколте, което обаче до скоро само елегантно загатваше и никога не си позволяваше да разкрива повече, отколкото позволява добрият вкус. В най-новата серия селфита, която сподели с феновете си, обаче почти цялата й гръд е на показ. Ако деколтето й беше слязло още два сантиметра по-надолу, вече нямаше да има смисъл от бюстието, с което водещата се е снимала. От двете снимки, които показва, ясно личи, че гърдите й са набъбнали. Сравнение със снимка от началото на връзката с мъжа й – д-р Стефан Церовски, показва доста по-скромни форми. По стечение на обстоятелствата на първата снимка с него, която Райна показа в социалните мрежи, тя е с дълбоко деколте, така че лесно може да види разликата между „преди” и „сега”.

Какво може да е накарало бившата манекенка да смени силикона? Д-р Церовски наскоро сподели в „Преди обед”, че предпочита натурални, а не тунинговани жени – нещо, в което доста хора се усъмниха, имайки предвид, че е с жената с най-много корекции на носа в родния хайлайф. Ако той въпреки всичко е казал истината, ясно е, че Караянева не се е оперирала заради него. Тя обаче роди преди малко повече от година и това е второто й раждане. Знае се, че е кърмила бебето. Не е изключено това да е нанесло известни поражения върху бюста й. От тях има три варианта за изход: да се примири, че гърдите й вече няма да са като преди, да напълнее малко, за да придобият те форма по естествен начин, или да смени имплантите. Явно красавицата е отказала да се примири или да напълнее, останал е третият вариант. Сега вече спокойно може да се хвали с новите си форми.