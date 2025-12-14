Ромина Тасевска стана брюнетка (Снимки)

След като с години беше руса, Ромина Тасевска се върна към тъмните нюанси на косата си, с каквито навремето стана Мис България. Водещата на „Съдебен спор” показа преди дни, че е с нова прическа. „Отново брюнетка”, отбеляза тя.

Никой не може да отрече, че тъмно кестенявото й отива, точно както и русото. Една от фенките й обаче изяви желание да направи още по-голяма промяна във външния си вид. „Върнете си дългата коса, за да подчертаете женствеността си! Изглеждали сте страхотно!”, пише тя в коментар към снимката на Ромина в социалните мрежи. Друга последователка опонира: „Стилът и излъчването нямат нищо общо с която и да е прическа! Носиш елегантността със себе си!”, пише тя. А трета подчертава, че харесва Ромина с всякакъв цвят и дължина на косата. „И двата варианта са супер! Основното излъчване си го носиш, а това са само приятни, временни промени...”.