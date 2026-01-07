Ричард Величков: С княгиня Калина ще продължим да поддържаме перфектната й, женствена форма и през 2026-а

Княгиня Калина не дава интервюта често, но когато името й се появи, историята никога не е обикновена.

Тя е от хората, които могат да живеят само в блясък, но избират друго - дисциплина и тишина. Във фитнеса, където всички са равни, Калина не е титла, а респект. И точно там, до нея, стои човекът, който говори за нея най-човешки - звездният й треньор Ричард Величков:

„С княгиня Калина ще продължим да поддържаме перфектната й, женствена форма и през тази година“ признава той откровено. За Ричи принцесата е пример не само в спорта, а и в живота: „Княгинята и съпругът й Китин са хора, които много уважавам - да имаш всичко като връзки и възможности и да си смирен и скромен. Опитвам се да вземам пример от тях“.

А за изминалите коледни дни казва просто и топло: „Поздравихме се за празниците, пожелахме си още по-успешна и добра година, и здраве разбира се“.

Намекът за съвместен път в 2026 вече е налице. „Аз тренирам и с Китин - ще качим още мускулна маса и ще стане още по-здрав“, разкрива той.

Но докато Калина вае себе си в залата, Ричи гради кариера на друг терен - имотния пазар. И времето за това не идва от случайност, а от график: „Работех в залата до обяд, затова имах време да започна и нещо допълнително, но не във фитнес“, казва за „България Днес“ Ричард. „Отидох при шефа ми и го попитах дали иска да продавам имотите му. Той ми гласува доверие, което оправдах още първия месец с 13 продадени апартамента“.

А 2026 идва с нова цел, произнесена като обещание пред самия него: „Всяка година си записвам цели. За 2025 изпълних 9 от 10 и съм изключително доволен. Цел номер едно за 2026 са 150 продадени имота. Вярвам, защото изучавам пазара и разбирам от строителство.

До Величков в личния му живот стои и Жасмин - още една дисциплина, още един огън: „Приятелката ми работи усърдно по първия си албум - по една песен всеки месец и официално издаване през ноември, на рождения й ден. Това ме мотивира и аз да давам още повече от себе си“, заявява Ричард. И докато 2026 набира скорост, Величков вярва в едно просто правило, което работи и в залата, и в сделките - постоянството е единственият език, който успехът разбира.