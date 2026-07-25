Последни
Популярни
Горещи

Русата Златка стана кожа и кости

https://hotarena.net/az-jenata/rusata-zlatka-stana-kozha-i-kosti HotArena.net
Румен Димитров
119
Русата Златка стана кожа и кости

Румен Димитров
119

Златка Райкова отново предизвика бурни реакции в социалните мрежи. Плеймейтката публикува кадри от морето, с които сякаш се опита да пресъздаде емблематичната сцена с Афродита, излизаща от морската пяна. Вместо възхищение обаче, снимките отприщиха вълна от критики заради видимо отслабналата ѝ фигура.

Последователи коментираха, че моделката е прекалила с диетите и тренировките. „Отслабване – да, но чак толкова вече не е красиво“, гласи един от най-харесваните коментари. Други обърнаха внимание на контраста между пищния бюст и много слабите ѝ крака, определяйки визията като „дисбалансирана“.

Въпреки негативните реакции, Златка не е отговорила на критиките и продължава да споделя кадри от лятната си почивка.

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.