Шарън Стоун спира животоподдържащи лекарства

Да спреш животоподдържащо лекарство след инсулт е като да спреш хероина, въпреки това го направих, разкрива Шарън Стоун за едно от най-важните решения в живота си, пише България Днес.

Тя прекратява медикамента въпреки предупрежденията на лекарите, че не бива никога да го спира. По думите й лекарството я е карало да се чувства ужасно и в продължение на 4 месеца и половина тя е половин човек заради страничните ефекти. Желанието да живее нормално, ако ще и за по-кратко надделява и тя решава да спре почти всички хапове.

След това актрисата се отказва и от марихуаната, която обича да пуши. Този път тя слуша лекарите, които я предупреждават, че в спешните отделения постъпват пациенти с тежки реакции след употреба на канабис.