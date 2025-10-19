Силвена Роу няма висше, но стана професор

Готвачката създава магистърска програма „Храна за дълголетие и биохакинг“ в Пловдив

Силвена Роу няма висше образование, но стана почетна професорка в родния си Пловдив. Известно е, че тя е учила полувисше за библиотекарка, което някога било голям срам за семейството й, съставено от видни интелектуални. Сега обаче майка й може само да е горда със своята популярна дъщеря. Университетът по хранителни технологии в Пловдив я направи почетен професор миналия петък. Самата Силвена сподели в социалните мрежи за новата си роля като професор.

„Толкова съм щастлива и смирена да споделя, че бях удостоена с Почетен професор на практика в Университета по хранителни технологии – Пловдив, най-големия университет по хранителна технология на Балканите. Това е огромна чест за мен! Моята роля там ще бъде да работя с академичния състав – професори, академици и доценти – за да създадем магистърска програма (МА) на тема „Храна за дълголетие и биохакинг“. Освен това ще разработим и специализиран курс за всички, които желаят да обогатят своето образование и професионална квалификация с тези съвременни знания. Щастлива съм, че ще мога да допринеса с моя дългогодишен опит като водещ световен специалист и шеф в областта на биохакинга и храненето за дълголетие, както и вече преподавател в Женевския колеж по науки за дълголетието, където преподавам на английски език курса „Храна за дълголетие“, написа Силвена в мрежата.

Явно вече не е нужно да си висшист, за да станеш професор и да преподаваш в университет не само в Пловдив, но и в Женева.