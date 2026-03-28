Стефания Колева ПРИЗНА: Припадах и се правих, че ми е лошо от срам в училище https://hotarena.net/az-jenata/stefaniya-koleva-prizna-pripadah-i-se-pravih-che-mi-e-losho-ot-sram-v-uchilishte HotArena.net

Актрисата Стефания Колева направи откровено признание пред Гала, като разкри, че в ученическите си години дори е "припадала" от притеснение и се е преструвала, че ѝ е лошо, за да избегне излизането пред класа. Въпреки сценичната си увереност днес, тя призна, че притеснението все още е част от нея.

„Аз и сега съм притеснителна. Тогава припадах и съм се правила, че ми е много лошо, защото изпитвах срам да излизам на дъската и да говоря за урока, не вярвах, че мога да кажа точните думи", споделя Колева в предаването "На кафе" по Нова тв.

Тя разказа още, че никога не е съжалявала за избора си да стане актриса, въпреки че в семейството ѝ са имали други очаквания. „Не съм съжалявала, че не съм тръгнала по пътя на правото. Обичам си професията много и харесвам театъра – това е експресивно изкуство, което ни помага да работим и върху себе си. Правото бяха семейни амбиции", призна тя.

По думите ѝ майка ѝ първоначално не е била доволна от решението ѝ да стане актриса, но с времето се е примирила.

Водещата Гала също остана впечатлена от скромността на Стефания Колева, която дори в деня на Международния ден на театъра не изтъква себе си.

Актрисата не пропусна да говори и за големия Стефан Данаилов, от когото е научила ценни уроци, като подчерта, че той остава изключително важна фигура в живота ѝ.