Светлана при чичо доктор без сутиен

Бившата плеймейтка Светлана Василева отиде при чичо доктор без сутиен, пише Телеграф. Може би го защото дерматологът й е жена. Тя редовно опъва бръчките й с ботокс, а блондинката й прави реклама в социалните мрежи, като описва подробно процедурите.

На последната, освен че се появи без грим и със следи от упойка по лицето, бившата Гущерова изуми последователите си с избора на тоалет. В зимния сезон, в който обичайните облекла са предимно дебели блузки, пуловери или жилетки, Светлето легна на стола по нощница без сутиен.

