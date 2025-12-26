Последни
Популярни
Горещи

Ваня Щерева внимава да не се ошишка по празниците

https://hotarena.net/az-jenata/vanya-shtereva-vnimava-da-ne-se-oshishka-po-praznicite HotArena.net
HotArena.net
203
Ваня Щерева внимава да не се ошишка по празниците

HotArena.net
203

През последните месеци Ваня Щерева направи нещо, за което мнозина само говорят. Тя свали близо 10 килограма с редовни тренировки, пише Уикенд. Певицата и писателка не крие, че промяната е резултат не от магически режими, а от постоянство и доста откази. Новата и визия веднага бе забелязана, а комплиментите не закъсняха.

Както обаче самата тя признава, най-трудната част тепърва пред стои. Всички знаем, че коледните празници са истинско минно поле за всеки хранителен режим.

Дебнат от всяка чиния, а „само сите са отрупани, изкушенията едно парче" рядко остава само едно. Точно затова Ваня е нащрек. Тя се опасява да не сгафи и да не се ошишка отново. След толкова усилия мисълта да върне старите килограми изобщо не й е по вкуса.

Щерева признава, че се опитва да подхожда разумно без крайни лишения, но и без безконтролно ядене. 

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.