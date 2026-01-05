Йоанна Темелкова обяви: Край на актьорството

Популярната актриса Йоанна Темелкова отправи послание в социалните мрежи и обяви изненадващо, че слага край на актьорската си кариера, пише Телеграф.

"Слагам край на актьорската си кариера и то с любов и спокойствие! Щастлива съм. Удовлетворена съм. Взето ми е повече, отколкото ми е дадено и това е моята равносметка. Любовта ви няма да ми липсва, защто съм си я взела и я пазя. Тя ще е винаги с мен. Обичам ви! Стъпете смело в 2026-а! Аз направо смятам да я взривя!", сподели Йоанна Темелкова в социалните мрежи.