Захажаева захапа Веселин Маринов: 200-килограмово прасе!

Людмила Захажаева пусна поредната си провокативна публикация във фейсбук.

Майката на Албена Вулева, която има не по-малко остър език от провокативната си щерка, се подигра на певеца Веселин Маринов, като публикува кратко клипче, в което той се появява на сцената, а според нея видимо е качил доста килограми. Към видеото Захажаева добави и ироничния коментар:„Не му пука! Бабите ще пълнят зали...“. Под публикацията заваляха коментари. Част от потребителите защитиха Маринов и призоваха да не се съди човек по външния му вид, но други се включиха в шегите за килограмите на изпълнителя.

Един от последователите на Захажаева написа: „Ето това не мога да разбера - как е възможно хора на изкуството, които работят пред камери и искат да се показват на екрана, да изглеждат така? Господин Маринов се е наклал като 200-килограмово прасе... Жалко, преди години беше в топ форма.“

Още преди време писахме, че трубадурът от Полски Тръмбеш е качил сериозно тегло. Самият Веселин Маринов неведнъж е признавал, че трудно устоява на вкусните гозби, които съпругата му приготвя. По думите му тя е отлична кулинарка и често го глези с домашни манджи, които с удоволствие похапва.