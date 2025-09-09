Жената на Коцето Калки чества 4 години от спасението си

Мартина Табакова, съпругата на фронтмена на „Медикус“ Константин Георгиев - Коцето Калки, отново е в Рим, пише България Днес. Като всяка година по това време тя празнува спасението си, сподели самата цигуларка и певица.

Преди няколко месеца Мартина разкри единствено пред “България Днес“, че по време на ваканция във Вечния град преди 4 години е направила спонтанен аборт с тежък кръвоизлив и животът й висял на косъм.

“Благодаря на Бог, че така реши - явно имам да върша още неща в този живот. На тази снимка изглеждам ужасно, но тя е там, за да ми напомни онзи ден”, написа под фотоса от 2021 г. половинката на Коцето Калки.