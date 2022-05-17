Галя на Азис дотолкова се вманиачи по фитнеса, че го превърна в свое професионално занимание, видя HotArena.
Блондинката се яви на състезание по културизъм в категория Бикини фитнес. Дебютът й донесе бронзов медал, пише Телеграф.
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Галя на Азис с медал по културизъм
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17 Май 2022, 17:06
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Галя на Азис дотолкова се вманиачи по фитнеса, че го превърна в свое професионално занимание, видя HotArena.
Блондинката се яви на състезание по културизъм в категория Бикини фитнес. Дебютът й донесе бронзов медал, пише Телеграф.
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