Галя на Азис с медал по културизъм

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17 Май 2022, 17:06 17 Май 2022, 17:06

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Галя на Азис дотолкова се вманиачи по фитнеса, че го превърна в свое професионално занимание, видя HotArena.





Блондинката се яви на състезание по културизъм в категория Бикини фитнес. Дебютът й донесе бронзов медал, пише Телеграф.