10 милиона евро за шепа измамени от Ружа Игнатова – другите чакат!

10 милиона евро ще бъдат върнати на жертвите на скандално известната „Криптокралица“ Ружа Игнатова. Средствата ще се разпределят по принципа „първи дошъл, първи обслужен“. Това съобщиха германските власти, цитирани от „България Днес“.

„Всеки инвеститор трябва сам да подаде заявление, за да получи обезщетение“, уточняват от прокуратурата в Билефелд, Германия, която води разследването за икономически престъпления.

Сумите идват от продажбата на два луксозни имота на Игнатова в Лондон. Единият – просторен мезонет, оценен на близо 14 милиона паунда – е бил купен светкавично заради уникалното си местоположение и скъпо обзавеждане. Другият апартамент също е донесъл няколко милиона евро.

„Регионалният съд в Билефелд одобри искането на прокуратурата и 10 милиона евро вече са налични“, обясняват немските прокурори.

Общо от продажбата на имотите са постъпили 20 милиона евро. На този етап обаче са освободени само половината от тях. Очаква се останалите 10 милиона да бъдат отпуснати, след като първите средства се изчерпят. Парите в момента се съхраняват в сметка в Кралската банка на Шотландия на остров Гърнзи.

Само преди дни прокуратурата в Билефелд повдигна нов обвинителен акт срещу Ружа Игнатова. Документът е цели 571 страници и е изготвен от старши прокурор Карстен Новак заедно с екип от колеги.

„Ружа Игнатова е обвинена в измамата на 17 552 души в Европа, като общата нанесена щета възлиза на 57 милиона евро“, се казва в акта.

Разследването се води именно в Билефелд, защото Игнатова е управлявала компанията си от офис в Гревен, Мюнстерланд. Именно оттам тя е привличала и измамвала инвеститори от цял свят.

С повдигането на обвинителния акт германските следователи удължават срока за преследване на престъпленията на Игнатова с още пет години.

„Това ни дава реална възможност да открием Ружа Игнатова и да я изправим пред съда“, заяви прокурор Карстен Новак.