Бейби бум сред БГ звездите: Кои станаха родители, кои се радваха на внуци през 2025-а

Истински бейби бум беляза последната година в родния шоубизнес. Любими актьори, певци и телевизионни лица посрещнаха нови наследници, а някои от тях дори се радват вече на внучета. Ето кои звезди увеличиха семействата си:

Стойка Кръстева и Борил

В началото на годината олимпийската шампионка по бокс от Токио Стойка Кръстева и съпругът ѝ Борил станаха родители за втори път. На бял свят се появи малката Боряна. Двамата предпочитат да пазят детето далеч от светлината на прожекторите и не публикуват нейни снимки. Семейството вече има и по-голяма дъщеря – Цветелина.

Гордата баба – естрадната певица Кристина Димитрова – сподели радостната новина във Facebook:

„С радост ви споделям, че нашето ново съкровище се появи на бял свят.“

Тя разкри, че бебето носи името Георги и публикува кадри от изписването.

Лора Караджова и DJ Марсело Рохас

Лора Караджова стана майка за трети път в началото на декември. Певицата обяви новината с типичното си чувство за хумор, като написа, че „бебе номер три вече е тук“. Малкият Никола е второто общо дете за нея и DJ Марсело Рохас.

Лора има и дъщеря – Алиса, от предишна връзка. Горди баба и дядо са Данчо Караджов и съпругата му.

Георги Мамалев

Обичаният актьор стана дядо за втори път. Новината бе разкрита по време на негово участие в БНТ. Внучето е момченце и носи името Никола, като се е родило още през октомври.

Башар Рахал и Любомира Башева

Актьорът Башар Рахал и 28-годишната Любомира Башева станаха родители в края на май. Те посрещнаха син, който носи името Анди. Това е трето дете за Рахал и първо за Башева.

Актьорът има и две пораснали дъщери – Клоуи и Индия – от предишния си брак с продуцентката Калина.

Натали Трифонова и Мартин Чой

През септември синоптичката на bTV Натали Трифонова стана майка за първи път. Баща на бебето е шампионът по мотоциклетизъм Мартин Чой. Това е първо дете за Натали, докато Чой има дъщеря от предишна връзка.

Радина Боршош и Владимир Томашевич

Актрисата от Народния театър Радина Боршош роди първото си дете през ноември. Тя сподели нежна снимка на ръчичката на новороденото, а баща е фотографът Владимир Томашевич.

Ирена Милянкова

Актрисата и бивш модел стана баба едва на 39 години. През юли тя показа първи снимки на внучето си Раян. Майка на бебето е най-голямата ѝ дъщеря – Мелани.

Алек Младенов и Царина

Звездата от „Ергенът“ Алек Младенов и половинката му Царина са станали родители през лятото. Новината бе обявена няколко месеца по-късно в подкаст. Двамата имат дъщеричка.

Антония Петрова и Ивайло Батинков

Бившата „Мис България“ стана майка за трети път. Тя и съпругът ѝ вече имат двама сина – Благовест и Ивайло-младши. Най-новото попълнение е момиченце на име Антония Виктория, родено с перфектни мерки – 3200 г и 50 см.

Камелия

Фолк певицата Камелия посрещна второто си дете на 22 септември – Деня на независимостта. Радостната новина тя сподели лично със своите фенове в социалните мрежи.

Рут Колева

На 17 април певицата Рут Колева и нейният партньор станаха родители за първи път. Те посрещнаха син, който носи името Езра.