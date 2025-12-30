Татяна изпраща 2025-а по бельо: Годините за мен не са фактор (СНИМКИ)

Поп-фолк певицата Татяна реши да изпрати изминаващата година по провокативен и запомнящ се начин.

Тя публикува в социалните мрежи серия от предизвикателни кадри по секси бельо и буквално взриви интернет пространството. С фотосесията си изпълнителката направи лична равносметка за изминалите месеци и показа резултата от постоянството, дисциплината и грижата за тялото си.

Певицата остави феновете си без думи с новогодишните кадри, които ясно демонстрират, че е в отлична форма, дори след коледните празници.

„Тялото ми е резултат от много труд и дисциплина. Избрах бельо, защото мога да си го позволя. Това не е вулгарна фотосесия, а доказателство, че годините не са фактор. С постоянство можеш да изглеждаш добре на всяка възраст и искам да бъда вдъхновение“, сподели певицата.

Татяна доказва, че времето работи в нейна полза. Малко са популярните жени у нас, които с годините не губят, а печелят — и тя е сред тях. Неслучайно Татяна е носителка на две престижни титли „Най-вдъхновяваща жена — пример“, отличена първо в България, а по-късно и в Америка.

Близки до звездата споделят, че тя не прави компромиси със здравето и визията си, защото за нея това е начин на живот, а не временна цел. Новата година певицата ще посрещне на сцена — в Хисаря, където ще подгрее празничното настроение с празнична програма и много изненади.