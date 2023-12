Азис с втори портрет от No Name Фолк краля Азис вече е единственият българин, който е нарисуван два пъти от скандалния художник No Name. Втората картина звездата на Diapason Records получил като специален подарък в дома си. Аз съм не само първият, който е бил рисуван два пъти от No Name, но и единственият, който притежава негова картина със собствения си образ, обясни Азис. https://hotarena.net/laifstail/azis-s-vtori-portret-ot-no-name HotArena.net HotArena.net 22512 Фолк краля Азис вече е единственият българин, който е нарисуван два пъти от скандалния художник No Name. Втората картина звездата на Diapason Records получил като специален подарък в дома си. Аз съм не само първият, който е бил рисуван два пъти от No Name, но и единственият, който притежава негова картина със собствения си образ, обясни Азис.

<p> <strong><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Фолк краля Азис вече е единственият българин, който е нарисуван два пъти от скандалния художник No Name. </span></span></strong></p> <div> </div> <div> <span style="font-size: 14px; font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Втората картина звездата на Diapason Records получил като специален подарък в дома си.</span></div> <div> </div> <div> </div> <div id="cke_pastebin"> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Преди известно време <strong>всички бяха скандализирани от появата на артиста No Name. </strong></span></span></div> <div> </div> <div> </div> <div> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Зад анонимното название се крие безспорно талантлив човек. Първото му произведение, което предизвика множество коментари в публичното пространство, <strong>красеше именно ликът на Азис, нарисуван с капки кръв. </strong></span></span></div> <div> </div> <div> </div> <div> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Художникът досега не е повтарял образа, който рисува, но за Краля на попфолка направил изключение. </span></span></div> <div> </div> <div> </div> <div> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Второто изображение, украсено с лицето на изпълнителя на "ММА", било специално предназначено за самия него. </span></span></div> <div> </div> <div> </div> <div id="cke_pastebin"> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Хитовият изпълнител не крие, че много се развълнувал от изненадващия подарък. </span></span></div> <div> </div> <div> </div> <div> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; "><strong>"Аз съм не само първият, който е бил рисуван два пъти от No Name, но и единственият, който притежава негова картина със собствения си образ", </strong>обясни Азис.</span></span></div>