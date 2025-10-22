Баба в минижуп! Певицата Милена си показа подробностите (СНИМКИ)

Рок дивата Милена Славова отбеляза 40 години на сцената с грандиозен концерт в зала 1 на НДК – но вместо да говорят за музика, зрителите и до днес не могат да преглътнат скандалната ѝ визия, пише Intrigi.bg.

Певицата, позната с бунтарски дух и безкомпромисно отношение към клишетата, се появи на сцената в миниатюрна черна пола с къдрици, която по-скоро напомняше аксесоар, отколкото дреха. Върху нея – тясно сако, подчертаващо извивките и годините, тежки кубинки и несломимото самочувствие на жена, която не признава ограничения.

Залата избухна – част от феновете бурно аплодираха своя идол, а други буквално онемяха от гледката. „Обичам Милена, но това беше прекалено!“, сподели зрителка от първите редове. „Не е нужно да доказваш, че си рокаджийка с такава дължина на полата – на 59 човек трябва да знае къде е мярката“, добави друг посетител.

В социалните мрежи коментарите не спряха дни наред. Под постове и снимки от концерта се изсипаха десетки мнения – от „Баба в минижуп!“ до „Милена е вечна и си прави каквото иска – затова я обичаме!“. Някои я упрекнаха в липса на вкус и самопреценка, други я защитиха с аргумента, че „рокът няма възраст и сантиметърът на полата не определя духа“.

Междувременно шоуто, озаглавено „40 години Не’ам нерви“, събра истински парад на родния рок – Фънки, Иван Несторов-Амебата, Денис Ризов, Звезди от „Ахат“, Васо Гюров, Васко Кръпката и Искрен Пецов излязоха редом с Милена. В продължение на два часа тя изстреля над 20 от най-емблематичните си парчета – „Така“, „Месо“, „Робърт“, „Охолен живот“, „Отгоре“, „Ад“ и още много, докато публиката скандираше името ѝ.

Финалът на вечерта бе колкото взривяващ, толкова и поляризиращ – концертът на Милена се превърна не просто в юбилей, а в урок по неподчинение, който отново доказа, че рокът не се носи, а се живее.