Андреа и Теди Александрова се изпокараха заради Емрах

Андреа и Теди Александрова бяха много близки приятелки доскоро и си споделяха всичко, включително любовните драми, през които преминават. Тъкмо такава застанала помежду им и разтурила дружбата им.

Някой бил наговорил Теди, че приятелката й имала по-близки отношения с Емрах Стораро. В това е убедена Андреа, като при последната си медийна изява дебело подчерта, че това изобщо не е вярно.

Както е известно, малкият син на Тони Стораро имаше връзка с Теди Александрова преди време, след което се разделиха с чутовен скандал, като пренесоха войната си в медиите. Андреа е категорична, че никога не е имала отношения с Емрах, но Теди явно не е много сигурна в това. Затова и не говорела с доскорошната си приятелка. Теди даже отказвала общи участия с нея. Андреа го разбрала не от нея, а от други хора, но не й се сърдела. „Аз я обичам. Ще й мине”, вярва Андреа.