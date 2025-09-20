Бабата на Никола Цолов му изкарала матурите! (Сърцето на Българския лъв е свободно)

"Уча от вкъщи с помощта на баба ми и си взех матурите през август месец, малко преди състезанието в Монца." Това обяви ексклузивно пред "България Днес" момчето чудо на моторния спорт Никола Цолов. 18-годишният пилот не спира да покорява нови върхове на пистата, но зад успехите му там стоят и лични победи, които остават скрити за широката публика.

Именно бабата на Никола, която е бивша учителка, има огромен принос за някои от тях. Младата ни надежда в моторните спортове признава, че именно баба му помага най-много с уроците. Цолов бе на индивидуално обучение в софийско частно училище и всяка година е полагал изпити в края на учебния период. Най-сериозни трудности среща с българския език и литературата, върху които държеше матура. В крайна сметка благодарение на близката му родственица и на собствената му упоритост пилотът успява да приключи средното си образование и да получи диплома точно преди голямото предизвикателство - старта във Формула 2. Преди това пилотът караше във Формула 3, където постигна няколко победи и завърши втори сезона.

Освен диплома автомобилният ни ас се сдоби и с... книжка за управление на автомобил.

"Започнах миналата година да карам листовки и успях да взема книжка няколко дни след рождения ми ден", разкри още Цолов пред "България Днес". Той навърши пълнолетие на 21 декември миналата година. Още тогава Никола признава, че най-сериозно го затрудняват листовките. Въпреки опита си на пистата и стотици часове зад волана на болид младият пилот не крие, че правилата на пътя са друга вселена. Тогава Цолов откровено обясни, че вече е направил няколко часа кормуване, но теорията му е по-тежка - различните ситуации и правила изискват сериозна подготовка и внимание. Любопитно е, че по време на шофьорските курсове в Ловеч Никола шофирал със скорост от 35 км/ч, а признава, че на пистите по време на състезание достига до 310 км/ч.

Цолов споделя, че не шофира често, макар и да има книжка, но зове всички шофьори да бъдат разумни на пътя. Същата позиция автомобилната ни надежда изрази и като лице на кампания за пътна безопасност на Столична община, когато бе награден лично от кмета Васил Терзиев с почетен знак на София. Тогава младият ас отправи силно послание към връстниците си зад волана: "Адреналинът е за пистата, а на пътя трябва да се кара безопасно", призовава Българския лъв. Това си прозвище той получава още от картинг клуба, в който тренира като по-малък.

В социалните мрежи Никола също показва, че в ежедневието му няма нужда от скоростите на болидите - наскоро публикува снимка, на която управлява стар, но запазен германски "Фолксваген".

През последните месеци Никола промени и визията си - изруси косата си и си направи татуировка с две птици. Въпреки новия стил младият пилот не афишира връзка на любовния фронт и остава концентриран върху пистата. В края на миналата година Цолов потвърди раздялата си с испанската красавица Валерия Суарес - модел и инфлуенсър, с която бяха заедно повече от година. Лани Никола дори доведе гаджето на почивка по Българското Черноморие, като двамата се изкефиха на плажовете и баровете из Созопол. Не е ясно каква точно е причината за разлъката, но вероятно става въпрос за липсата на достатъчно време за срещи заради постоянните тренировки и пътувания за състезания на Никола. Секси иберийката очевидно трудно преодолява раздялата с българина, тъй като вече повече от година не е показвала нов мъж до себе си. От своя страна Никола бе забелязан от екип на "България Днес" да се забавлява с компания в дискотека в Банско около Нова година, когато намери време за почивка.

С испанката Валерия се разделиха миналата година

"Събуждам се, ходя на фитнес, уча, карам симулатор и когато имам свободно време, разбира се, трябва да се виждам с приятели и да разпускам. В живота е необходимо винаги да има баланс, така че трябва от всичко", честен е Цолов.

Днес младият пилот е изцяло съсредоточен върху кариерата си и предстоящите предизвикателства във Формула 2. Още повече че Българския лъв има зад гърба си помощник като двукратния световен шампион Фернандо Алонсо. Двамата са много близки и са в непрекъснат контакт. Легендарният испански пилот, който в момента кара за тима на "Астън Мартин", дава безценни съвети на Никола за състезанията.

Пилотът бе награден от столичния кмет Васил Терзиев Снимка: Юлиан САВЧЕВ

"Последна разбрах, че Никола влиза във Формула 2", споделя майка му Мирослава. Тя подчертава, че не се сърди на сина си, просто той е толкова фокусиран върху подготовката и дисциплината, че понякога забравя да сподели навреме дори толкова важни неща. "Най-важното е, че още говорим откровено - той си знае кога да каже, кога да премълчи. Имаме баланс", допълва майката.

Българския лъв разпуска в сауната

"Мотивира ме, че съм тръгнал от нулата. Родителите ми не са били в моторните спортове - това ме направи по-силен. Трябва да продължаваш да работиш, защото някой друг не спира. Много ми харесва, когато хора, които уважавам, ми дават признание", философски заключва Цолов.

Винаги носи каска с цветовете на българския флаг