Бабата на Ричард Величков му е любовен съветник! Готов е да влезе в „Ергенът“

Бабата на Ричард Величков му дава любовни съвети! Жената, която го е отгледала, мечтае да види внука си с добро и семпло момиче, с което да създаде семейство, но фитнес инструкторът си има свои цели, пише "България Днес".

„Баба ми ми казва: "Намери си обикновена жена", а аз й отговарям: „Бабо, по-добре красива, защото и грозната ще ме дразни!“, откровен е Ричард, който вече се оглежда за подходяща половинка.

Личният треньор на княгиня Калина се сдоби с нова мощна кола, развива се успешно и в сферата на продажбите и вече се чувства готов да се задоми. Фитнес гуруто има ясна визия каква трябва да бъде жената до него и е категоричен, че няма да се задоволи с по-малко. “

Един от най-известните треньори у нас, за когото усилено се говори, че може да бъде новият Ерген, направи поредното си безкомпромисно изказване и накара социалните мрежи да избухнат: „Ако вляза в "Ергенът", ще допускам само жени до 25 години. Както те искат мъжът да е богат и успешен, така и аз държа жената да е млада и естетична."

След думите му коментарите не спират. Едни го аплодират за смелостта да каже това, което „всички мислят, но не смеят", а други го нападат, че е твърде краен. Ричард обаче не се трогва.

„Аз съм треньор цял живот. За мен естетиката е стандарт. Не е модерно да не се грижиш за себе си. Няма как нещо, което не е красиво, да бъде на мода“, категоричен е мускулестият инструктор.

Дали Ричард наистина ще стане новият Ерген, още не е ясно. ако влезе, Но едно е сигурно това ще е най-скандалният сезон в историята на предаването.