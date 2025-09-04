Последни
Бахаров, на какво си?! Актьорът неадекватен, падна от стола на „Кой да знае“

Явор Бахаров за пореден път втрещи публиката – този път не по улиците с наркотици в джоба, а в ефир по Би Ти Ви. Участието му в „Кой да знае?“ се превърна в истинска комедия на абсурда. Вместо да блесне с ум или поне чувство за хумор, актьорът демонстрира пълна неадекватност, а кулминацията беше, когато буквално падна от стола, пише Intrigi.bg.

Още в началото Бахаров категорично отказа да играе в категория „Фауна“, защото „не бил наясно с растенията“. Колегите му се опитаха да го върнат към реалността, но Явор се оплете още повече: „Флора и фауна ги бъркам“, призна с усмивка, сякаш объркването между животни и растения е напълно нормално.

За капак отказа и „Българска история“, защото „щял да се изложи много“. И се изложи – когато Пъдев все пак избра въпрос от категорията, Явор започна да си измисля легенди за Екатерина Каравелова, които нямаха нищо общо с фактите.

„Червеят е земноводно“ беше другият бисер, който актьорът сервира на публиката.

А финалната точка сложи със зрелищно падане от стола в края на предаването – кадър, достоен за TikTok мемета. Самият той заяви, че решил да не се срамува от участието си, но коментарите в социалните мрежи ясно показват друго.

Зрителите моментално започнаха да се чудят: „Бахаров, на какво си?!“ – въпрос, който плъзна в социалните мрежи веднага след излъчването. „Флора и фауна ги бъркам“, „червеят е земноводно“, както и импровизираните му небивалици за Екатерина Каравелова, взривиха публиката – но не от възхищение, а от подигравки.

Коментарите под постовете за предаването не закъсняха: „Изглеждаше все едно е дръпнал нещо преди ефир“, „Това нормално ли е поведение за национален ефир?“, „На какво е, че така се излага?“ – питаха потребителите.

Не е тайна, че името на Бахаров от години се свързва с наркотици, трева и арести. Актьорът беше задържан няколко пъти – веднъж с канабис, друг път за шофиране под въздействие на упойващи вещества. Репутацията му на „лошо момче“ вече е част от публичния му образ, а сега изглежда, че и сцената на едно уж интелектуално шоу не успя да го опази от собствените му демони.

Вместо да блести с ерудиция, Явор Бахаров остави зрителите с въпроса дали предаването не се е превърнало в още един епизод от бурния му живот, в който границата между ролята и реалността отдавна е размита.

преди 8 минути

