Бомбата на Поли: Зверски колики мъчат бебето, но приготовленията за погачата вървят с пълна сила

Бившата на Джизъса Поли, която е горда майка от няколко седмици, планира погачата на малката Теана. Това сподели самата красавица пред „България Днес“.

„Сега организирам погачата на Теана. Това е много вълнуващо за майките. Празненството ще е първата седмица на септември. Погачата ще е в заведение в Банкя. Почти всичко е организирано. Декорът на стената за снимки е готов, както и украсите за масите. Поръчала съм рокля на Теанка да й шият, а моята вече съм я взела“, разказва гордата майка за планирането не едно от най-важните събитияслед раждането на детенцето.

Поли добавя, че е пуснала да бъдат напечатани анкети, които да бъдат попълнени от орисниците - те ще се опитат да предвещаят каква ще бъде малката Теана, когато порасне. Красавицата пояснява, че остават само довършителни неща.

„Трябва да купя само сладки, цветя и менюто да се доуточни. Всичко това се случва на фона, че Теана има зверски колики“, хвърля бомбата Поли.

Бившата на Джизъса успява да организира всичко това, въпреки че от няколко дни почти не спи, защото дъщеричката й я мъчи коремчето.

„Коликите са й зверски, плаче доста, буди се постоянно от болки. Като цяло напоследък хич не спим. Пробвам всякакви капки и колан за коремчето, в който има черешови костилки. Дано това помогне. Най ми е мъчно, че не мога да й помогна. Много ми е жал“, Поли споделя своите първи препятствия като майка.

По думите на майката малката Теана е много добра и послушна и обича да си похапва.

„Буди се през 2 часа, защото е гладна и иска да яде. Аз обаче чакам да има поне 3-часов диапазон между храненията, за да не й идва много. Изцяло я кърмя, не й давам адаптирано мляко. Много обича да яде, все пак се роди 3,8 кг и си похапва доста“, разказва Поли и пояснява, че когато Теана се събуди, а майка й не я нахрани на момента, започва да й се сърди и да реве.