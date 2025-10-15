Бориса Тютюнджиева: Не близвам тесто и свинско

Красивата актриса и модел Бориса Тютюнджиева споделя, че стриктно спазва хранителен режим и не яде тестени изделия и свинско месо. Причината е, че иска да се чувства лека и енергична, особено покрай грижите за двете си деца.

Тя признава, че майчинството напълно е променило начина ѝ на живот – вече поставя децата и здравето си на първо място. Бориса казва, че не обича диетите, а по-скоро баланса, и че се стреми към естествен и чист начин на хранене.

Освен това актрисата подчертава, че се старае да дава добър пример на дъщерите си, като ги възпитава да се движат повече и да се хранят здравословно.