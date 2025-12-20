Сребърната финалистка от „Талантите“- бързосмятащата Криси: Имах двойки по математика

Докато зрителите виждаха на сцената на „България търси талант“ бързина, концентрация и зрелище без грешка, зад кадър Кристина Костова е водела друга, далеч по-тиха битка - със собствените си граници. Финалистката, която завърши на второ място и предизвика истински фурор сред жури и публика, не разчита само на талант и тренировки с кубчета. Във времето преди финала Кристина сама си програмира приложение, с което тренира менталното си смятане навсякъде и по всяко време -дори когато „почива“.

„Нямаше такова приложение, което да ми върши работа. Затова си направих свое“, разказва пред „България Днес" Криси. Програмата й подава дати и числа, брои верните отговори и не й позволявала да спре, докато не стигне Зададена цел „Целта ми беше всеки ден да направя поне 100 верни сметки без грешка. В някои дни стигах до 500, споделя младата участничка.

Така реална почивка почти не съществувала. „Дори когато се разхождах или говорех с някого, не спирах да смятам Мозъкът ми нонстоп работеше“, признава тя. Именно тази последователност се превръща в ключов фактор за финалното й изпълнение - многокомпонентно, рисковано и изпълнено без нито една грешка.

Любопитното е, че всичко това няма нищо общо с училищната класна стая. Криси не израства като „детето по математика“.

Напротив -предметът й създава трудности, стига дори до слаби оценки.

„Имах двойки по математика. Ако тогава някой беше казал, че един ден ще правя това, никой нямаше да му повярва“, признава тя. Промяната идва едва когато натискът изчезва - извън училище, когато числата престават да бъдат задължение и се превръщат в личен избор и предизвикателство.

Решението да се включи в „България търси талант“ също не било планирано. Поканата идва неочаквано чрез Българската куб асоциация. „Приех го като знак. Ако трябваше сама да се запиша, сигурно нямаше да го направя“.

От този момент започва пълно отдаване You Tube канал, отложена магистърска дипломна работа. „Последните пет-шест месеца бяха изцяло посветени на финала.“

Зад всичко това стои и тихата подкрепа на сестра й близначка - човека, който остава извън светлината на прожекторите, но е „най-много зад гърба й“.

„Тя ми диктуваше, помагаше ми. нахъсваше ме. Знам. че не й беше лесно“, споделя финалистката.

Днес Криси не крие, че второто място оставя горчив вкус, но и силна мотивация. „Аз не съм фен на второто място. Ще ми тежи, но ме кара да искам още повече." А дали това „още“ ще бъде на сцена извън България? „Защо не? Може би има причина точно това класиране да ме подтикне към нещо по-голямо.