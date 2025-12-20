Първата БГ стриптийзьорка: Пъшкам и разказва истории на секси телефон (Снимки)

Секси бельо и книга с философски размисли получи първата стриптийзьорка у нас – Мис Валенти.

Тя е легенда в бранша. Танцувала е дори пред Тодор Живков и Иван Славков, но тогава не се съблича, а изпълнява т.нар. експресивен танц, който само имитира стриптийз и е художествена изработка. През 1990 г. обаче вече прави първия истински стриптийз танц, който я изстрелва в нова орбита и я превръща в радост за софийската бохема. Тя се превръща в любимка на новите хора с власт и на чужденци, ценящи еротичните танци.

Сега освен книгата с размисли Валентина Наумова, както са имената на Мис Валенти, получила и друга със съвети за самоусъвършенстване. Тя разказа за „Телеграф“, че сред подаръците били маркови парфюми и златни бижута. Приятелка й подарила любимото оранжево червило. Друга й дала дънки, обсипани с кристали. Получила и няколко комплекта секси бельо от прочута марка, за която приятелките са убедени, че носи. „Знаят, че ми е фетиш“, каза Валенти.

Тържеството за рождения й ден било край езерото в Суходол, където едно време беше добро място за лов на риба.

В последните години Мис Валенти има ново занимание, което отново е в областта на еротиката. Тя пъшка и разказва истории на секси телефон. „Обаждат ми се всякакви мъже. Любопитното е, че много от тях отначало са плахи. Питат ме дали това не е изневяра, защото си имат съпруги или приятелки. Отговарям им, че не е изневяра, защото е само виртуално и изтича в пространството“ - разясни Мис Валенти. Тя каза още, че вече години наред има редовни клиенти, като много от тях просто искат да си поговорят и да споделят проблеми с някого или да получат съвет. Затова сега много се зарадвала и на книгите, които получила за рождения ден, защото смята, че могат да й помогнат и в работата.