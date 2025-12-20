Жената на Кошмара му купи кола за Коледа

Жената на голмайстора на ЦСКА Леонардо Годой – красивата Ками, го зарадва с чисто нов автомобил за Коледа. Тя лично закупи луксозното возило от столичен автосалон, като отиде да го вземе заедно с двете им деца. Белият Audi е подарък за нападателя с прякор Кошмара и за цялото им семейство.

Малко след това фамилията замина за Аржентина, откъдето Годой и Ками са родом. Двамата са заедно още от тийнейджърските си години, а днес вече имат момченце и момиченце. Въпреки това семейството живее постоянно в България.

„Днес съм щастлива, че мога да ви направя подарък след толкова години усилия и борба. Само ние знаем през какво сме минали, за да израснем като семейство, като двойка и като родители. Знам, че го заслужавате. Материалните неща идват и си отиват, но важното е това, което градим всеки ден. Обичам ви много и се надявам да ви хареса“, написа съпругата на футболиста.

Леонардо Годой бързо се превърна в любимец на феновете на ЦСКА, след като бе привлечен през лятото от Берое срещу около 1,5 млн. евро. Само за няколко месеца пазарната му цена скочи с още 1 млн., а нападателят отбеляза 10 гола за „червените“, пише „България Днес“.