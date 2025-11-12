Божинов купи звяр за 500 бона (Снимки)

На чисто нов мощен автомобил се качи бившият футболен национал Валери Божинов. 39-годишният нападател подкара черно беемве модел ХМ.

Това е луксозен SUV автомобил от висок клас. Разпознава се по характерната голяма бърековидна решетка с осветление, агресивния дизайн на предната броня и специфичните LED фарове, разделени на две нива. Мощността на този „звяр“ достига до 750 конски сили заради двойното турбо. Возилото ускорява до 100 км/ч само за около 4,3 секунди. Цената на това автомобилно чудо достига до половин милион лева с всички екстри.

Валери отдавна прекрати активната си футболна кариера. Оттогава той няма постоянна работа и се изявява ,на най-различни поприща. Освен че е рекламно лице на различни брандове, той стана и посланик на голяма технологична компания. Като официален представител на марката, Божигол е ангажиран с поредица от дейности, организирани от Световната футболна централа фИфА. Освен това бившият нападател е и щатен коментатор в телевизия „Скай Спорт Италия“.

Той поработи като помощник-треньор в „Септември“ и „Добруджа“, а през септември беше представен като новия спортен директор във втородивизионния „Севлиево". Има и собствени бизнес, така че определено има от къде още да изкарва добри пари, писа „България Днес“.