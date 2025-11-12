Последни
Божинов купи звяр за 500 бона (Снимки)

Румен Димитров
280
Румен Димитров
280

На чисто нов мощен автомобил се качи бившият футболен национал Валери Божинов. 39-годишният нападател подкара черно беемве модел ХМ.

 

Това е луксозен SUV автомобил от висок клас. Разпознава се по характерната голяма бърековидна решетка с осветление, агресивния дизайн на предната броня и специфичните LED фарове, разделени на две нива. Мощността на този „звяр“ достига до 750 конски сили заради двойното турбо. Возилото ускорява до 100 км/ч само за около 4,3 секунди. Цената на това автомобилно чудо достига до половин милион лева с всички екстри.

Валери отдавна прекрати активната си футболна кариера. Оттогава той няма постоянна работа и се изявява ,на най-различни поприща. Освен че е рекламно лице на различни брандове, той стана и посланик на голяма технологична компания. Като официален представител на марката, Божигол е ангажиран с поредица от дейности, организирани от Световната футболна централа фИфА. Освен това бившият нападател е и щатен коментатор в телевизия „Скай Спорт Италия“.

Той поработи като помощник-треньор в „Септември“ и „Добруджа“, а през септември беше представен като новия спортен директор във втородивизионния „Севлиево". Има и собствени бизнес, така че определено има от къде още да изкарва добри пари, писа „България Днес“.

 

4 Коментара

До Валери Божинов

преди 15 минути

Браво на Валери. Зимайти са с Моника Валериева, женети са. Искаме Николета да са самоубий!!!

Коментирай

До Валери Божинов

преди 9 минути

Хубав Дзвер си си купил, що напрай лапи на Гнило, а не на Моника?? Що ни си гледаш дицата, на Гнило го зарежи. Ми на Алисия що ни го гледаш? Той е смачкан кат теб. Мачкат ва българити те са велики. Могат си само едно да обиждат, туй им остана. Грозни са, бедни, тъпи, нямат постижения в живота, не става нищо от тях. Ко да правя , ко да правя ша смачкам сина на Валери да са почувствам , че съм нещо. Та и Вашата работа, бездарници.

Коментирай

До Николета Лозанова

преди 7 минути

Смърт за Николета! Развод по Италиански! Що ни умря на гладачната маса мъ, язък

Коментирай

До Ники Михайлов

преди 7 минути

Казах ти да зарежиш урода Гнило, те и чавета нацвъкали

Коментирай

Коментирай

