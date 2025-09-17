Бяга от гаврите и подигравките: Eмили Тротинетката напуска България

Емили Тротинетката вече е стопроцентова жена след операцията за смяна на пола, на която се подложи в края на май т.г. в белградска клиника, но в известен смисъл е и нов човек. Поне това доказва споделеното от нея пред "България Днес". Уточняваме, че това може да са последните думи на скандалното блонди от Плевен пред родна медия изобщо. А причината е, че Емилито възнамерява скоро да напусне България!

"Вече не търся слава. Когато станах известна, бях малка - на 20 години. Сега съм още много млада - на 24, но тази шумотевица около мен ми се отрази много зле", разкри за вестника приятелката на бившия културист и участник във "Фермата" Тихомир Рангелов.

По думите на Тротинетката тя изрично е забранила на медиите да я наричат с това прозвище, защото от "две години не съм се качвала на тротинетка".

"Но имам нов мотор. Той е общ - на мен и на Тихомир. И вече мога да го карам, тъй като минаха няколко месеца от операцията. Лекарите ме бяха предупредили, че трябва да се въздържам от такива неща известно време, а и самата аз изпитвах силни болки. Сега обаче вече ще фуча без проблем с мотора", добави русокоската. Дали обаче ще се окаже безпроблемно, е спорно, тъй като въпреки издържаните изпити от КАТ са отказали да й издадат книжка за управление на мотор заради нейните "шест диагнози".

"Днес вече искам само едно - спокойствие. Да си живея живота, да си общувам с моите приятелки лесбийки. Те вече ме възприемат много позитивно, като истинска жена, пътувам из цялата страна за срещи с тях...", каза още за вестника Емили.

Новата българка довери и че екскултуристът е прибрал отново в апартамента си във Варна своята изгора Елизабет "Тейлър" Зарева, с която зрелищно се разделяха и събираха и дори стигнаха до "Съдебен спор". В момента, уточни Тротинетката, "живеем под един покрив като любовно трио".

Тя обаче е категорична, че само "Тихомир и Елизабет я задържат в България". "Ако не намеря спокойствие, ако подигравките и гаврите продължат, напускам България", решила е твърдо твърдо Емилито.

"Ще се заселя или в Лондон, или в Бирмингам. Там имам приятелки българки", поясни съжителката на риалити героя.

"Бях стигнала до самоубийство. Защо да загивам толкова млада, щом имам възможност да променя обстановката и да не ставам жертва на присмех и издевателства? Надявам се в Англия да ми бъде много по-спокойно", разкрива плановете си за емиграция Тротинетката.