Царската дъщеря опустошава по 3 литра бяло вино на ден, отказва да постъпи в клиника за алкохолици

Дъщерята на цар Симеон – княгиня Калина Сакскобургготска, която преди дни беше окончателно призната за виновна и осъдена за шофиране на автомобил в пияно състояние, категорично отказва да лекува увлечението си към алкохола. Въпреки настояването на нейния съпруг Китин Муньос и хора от царското семейство, че трябва да постъпи в специализирана клиника за лечение от зависимости, тя е убедена, че ще се справи сама с проблема си.

53-годишната дъщеря на Симеон Сакскобургготски има проблеми с пиенето от дълги години и именно това е била причината преди време да се завърне в България от Мароко, където живееше със своя съпруг. През последните години Калина обитава двореца Царска Бистрица в зимния курорт Боровец, а местни жители свидетелстват пред „Уикенд“, че царската дъщеря се е отдала изцяло на порока си. Те перманентно я засичат в нетрезво състояние.

„Тя пие от сутринта, всеки ден

опустошава поне по 3 литра бяло вино.

Цар Симеон отдавна е вдигнал ръце от нея. Заради пиянството на дъщеря си и нейната агресия под влиянието на алкохола, царят вече не стъпва в двореца Царска Бистрица“, разказват запознати с проблемите на царското семейство.

През последните няколко години порока на Калина се задълбочил и от семейството й съумели някак да я убедят да постъпи в клиника за лечение на алкохолни и наркотични зависимости край Мадрид. Княгинята обаче

изкарала само две седмици в клиниката,

след което прекратила престоя си там и се завърнала в България, за да се отдаде на бутилката.

Преди малко повече от 2 години, на 19 август 2023 г., дъщерята на бившия премиер и наследник на българските царе Симеон Сакскобургготски беше заловена зад волана след употреба на алкохол, след като предизвика лека катастрофа без жертви в района на хотел „Мура“ в Боровец. Първоначално МВР съобщи, че Калина е била придружена от полицаи да даде кръвна пробата. После обаче прокуратурата обяви, че тя е

отказала да даде кръвна проба,

а дрегерът е отчел 1,5 промила и това е резултатът, с който Сакскобургготска ще бъде предадена на съд.

Тези факти бяха приети за доказани от двете съдебни инстанции и преди дни Софийският окръжен съд окончателно постанови, че княгиня Калина е осъдена на 8 месеца условно и глоба от 200 лева, както и да заплати 17 953 лева, на колкото е оценен джипа, който тя е шофирала пияна. Магистратите от окръжния съд потвърждават присъдата, постановена миналата година от Районния съд в Самоков.

По време на делото стана известно, че Калина е проявила агресия към шофьор на товарен микробус, чието возило е ударила на паркинга на хотел „Мура“, докато маневрира. Дъщерята на Симеон

била боса и силно лъхала на алкохол,

заради което шофьорът на микробуса й отнел ключовете от джипа и се обадил на тел. 112. Докато дойде полицията, Калина заплашвала шофьора на ударения от нея микробус и друг очевидец, че ще им създаде сериозни проблеми. Според показанията им пред съда, Калина трудно се е държала на краката си, залитала и се е подпирала на капака на джипа си.

Пред дошлите полицаи Калина обявила, че я боли коремът, но отказала да се качи в линейка, която била повикана по спешност. Царската дъщеря изяла кофичка кисело мляко, след което духнала на дрегера за алкохол, който отчел 1,5 промила. Връчили й талон за кръвна проба, който тя приела, но впоследствие

не се явила, за да даде кръвен тест,

което прави резултатът от дрегера окончателен.

По време на съдебното дело адвокатите на Калина са се опитали да оспорят действията на МВР с абсурдното твърдение, че полицаите не са имали правомощия да я тестват на територията на частен имот, какъвто е паркинга, но съдът не е приел този аргумент с мотив, че паркинга е публичен и че няма знак за забранено влизане. Според мъжа й Китин Муньос, Калина е изпила само една чаша бяло вино, но е била под стрес, тъй като била загубила кучето и папагала си. Шофьорската книжка на царската дъщеря е отнета за срок от 2 години, който изтича скоро.

След пиянската изцепка на Калина, тя отново била увещавана да постъпи в клиника за борба с алкохола в Испания, но отказала. Вместо това царската дъщеря се записала на фитнес и прекарвала по няколко часа на ден, натрупвайки солидна мускулна маса. Преди няколко месеца обаче

княгиня Калина зарязала фитнеса

и отново се отдала на бялото вино, загрижено споделят запознати с драмата на царското семейство.

Преди 2 седмици дъщерята на Симеон отново сътвори изцепка, семейство с три деца се оплака, че Калина е пуснала от клетка и е насъскала срещу тях огромно и опасно куче, докато те са се разхождали на територията на Царска Бистрица. Явор Иванов купил билети за себе си и семейството за разходка на територията на парка.

„Направихме 45-минутка разходка. През това време видяхме едно огромно куче, което обаче беше в клетка. Седнахме на пейка, за да си починем, а най-малкият ми син направи първите си стъпки, тъй като прохожда. Тогава видяхме кучето, а след него спокойно вървеше княгиня Калина. Помолихме я да отдръпне кучето, защото стресира децата. Но тя не се трогна, започна да ни пелтечи на развален български, показа ни среден пръст и след като взе кучето, започна да ни вика: „Махайте се!. Видно е, че беше в нетрезво състояние“, разказа Явор Иванов. В този момент той решил да си тръгне заедно със семейството си, но въпреки това Калина започнала да ги гони заедно с голямото куче и с още три по-малки. Семейството подава сигнал на тел. 112. По случая е заведена полицейска преписка и княгиня Калина Сакскобургготска се разследва от полицията в Самоков, макар все още да не се е явила за разпит.