След внушения за насилие Джан-Микеле е категоричен: Никога не съм посягал на жена!

Джани и Габи от "Ергенът: Любов в рая" са се разделили спокойно, а той е в Албания за лечение на баща си

Джани и Габи от "Ергенът: Любов в рая" си тръгнаха заедно от формата като една от най-романтичните двойки на сезона. Любов, която започна пред очите на всички - искрена, топла и обещаваща, но тази, която продължава след кадър, често има друго темпо и друг език. Истината за тях е спокойна, зряла и лишена от сензация.

Днес двамата са само красив спомен от един честен финал. Без крясъци и без агресия. Просто двама души, които с времето осъзнават, че не са един за друг, и го приемат човешки.

"В живота си не съм посягал на жена. Никога. Това не е в кръвта ми, не е в характера ми, не е във възпитанието ми", заявява Ратта в ексклузивен разговор пред "България Днес".

А за бившата си приятелка той е още по-категоричен: "Габриела не съм я докосвал с пръст!", отсича Джани и с тези думи поставя точка на всички внушения за насилие. След шоуто двамата опитват да заживеят заедно, да си дадат шанс извън розовия монтаж. "Разделихме се, защото с времето разбрахме, че не сме един за друг, обяснява Джани.

Джан-Микеле срази слуховете и за това защо е в Албания: "Тук съм не за забавление, а за лечение на баща ми. Заедно сме, за да го гледам и да му помагам", казва той откровено.

Във формата зрителите гледаха "мускулягата", "бунтаря", "спорещия мъж", но не видяха човека, който от сутрин до вечер се грижи за всички около себе си.

"Правих закуска за всички, тренирах ги и им показвах неща, които ще им бъдат полезни в живота. Пусках пералнята и сгъвах дрехите на участниците доброволно. Грижех се дори за онези, с които ни изкраха, че сме в лоши отношения или че съм бил агресор към тях", разказва Джани за ролята си в къщата. И продължава, описвайки най-земния, но най-силен аргумент срещу клишето, че всичко му е дадено наготово: "Не съм отгледан със сребърна лъжичка в устата. От 16-годишна възраст започнах да работя", казва той прямо. Детството му не е минало в привилегии, а между ниви, дърва и работа, която го оформя като човек от малък. Той добре познава селския начин на живот, ходил е по нивите за тютюн и картофи, цепил е дърва, грижел се е за градината и дома.

А по темата, която най-много го преследваше в социалните мрежи - че е "хомофоб", той казва нещо важно, което не е стигнало до аудиторията така, както е било изречено:

"Аз не съм хомофоб. Ние сме хора на този свят, които имат различни виждания за много неща. Стига да не вредиш на отсрещния, на себе си и да си в полза на обществото - всеки има право да бъде такъв, какъвто иска да е", обяснява пловдивчанинът.

Джани и Габи са запазили нормални отношения

С Габи запазват добрия тон: "Аз винаги съм отворен да подам ръка и да помогна независимо от раздялата и винаги може да се разчита на мен! Такъв съм към всеки човек, а особено към партньор, с когото съм споделил част от времето си в живота. От 19-годишен съм напълно самостоятелен и винаги съм бил и ще се старая да бъда в помощ на моето семейство", завършва Ратта.