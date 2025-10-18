Последни
Цвети от „Хелс Китчън“ си сложи ОГРОМНИ гърди (Снимки)

Румен Димитров
Огромни силиконови гърди си сложи Цвети от „Хелс Китчън“.

Колоритната кулинарна от Враца, която слепели телевизионната аудитория с непринудено поведение и закачлив северозападен акцент, сама се похват с новите придобивки в пазвата си.

 Цвети си прави операцията по-рано този месец,

като залага на големи импланти, които рязко контрастират на крехкото й телце. Готвачката прекарва няколко дни в клиника,  докато се възстанови, но вече е изписана и е в родния си град. Тя е толкова щастлива от новите си гърди, че буквално не спира да ги показва в социалните мрежи.

В продължение на няколко месеца риалити героинята ще носи специален сутиен докато се възстанови след операцията. След това ще може щедро да се показва по бански пред последователите си, въпреки че е сериозна обвързана – гадже е на италианеца Патрицио, който след нея също участва в „Хелс китчън“.

В края на миналата година Цвети си направи и друга интервенция - присади си вежди.

