Последни
Популярни
Горещи

Дъщерята на Искрен Пецов е звезда в Южна Корея

https://hotarena.net/laifstail/dashteryata-na-iskren-pecov-e-zvezda-v-yuzhna-koreya HotArena.net
Румен Димитров
553
Дъщерята на Искрен Пецов е звезда в Южна Корея

Румен Димитров
553

Дъщерята на Искрен Пецов стана звезда в Южна Корея. Младото момиче се изявява като танцьорка в някои от най-популярните К-поп групи.

„Моята Клаудия вече 9 години живее в Южна Корея. Тя завърши специалността „Човешки ресурси" в университета в Сеул, но от няколко години работи в сферата на шоубизнеса и се справя доста добре и е популярно лице там“. Тази радостна новина с нескрита гордост сподели с „България Днес“ латинопартизанинът Искрен Пецов Неговата първородна наследница танцува за един от най-известните корейски кейпоп изпълнители и обикаля източноазиатската държава надлъж и нашир.

„И въпреки че в Южна Корея живеят близо 52 милиона души, Клаудия е разпознаваемо лице. Тя е звезда в Южна Корея!“ разказва баща й.

 

Тагове:
Още от Лайфстайл

1 Коментара

Нина

преди 13 минути

Яко и аз искам да уча там. Много са напред и като технологии и като мислене.

Коментирай

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.