Дъщерята на Искрен Пецов е звезда в Южна Корея

Дъщерята на Искрен Пецов стана звезда в Южна Корея. Младото момиче се изявява като танцьорка в някои от най-популярните К-поп групи.

„Моята Клаудия вече 9 години живее в Южна Корея. Тя завърши специалността „Човешки ресурси" в университета в Сеул, но от няколко години работи в сферата на шоубизнеса и се справя доста добре и е популярно лице там“. Тази радостна новина с нескрита гордост сподели с „България Днес“ латинопартизанинът Искрен Пецов Неговата първородна наследница танцува за един от най-известните корейски кейпоп изпълнители и обикаля източноазиатската държава надлъж и нашир.

„И въпреки че в Южна Корея живеят близо 52 милиона души, Клаудия е разпознаваемо лице. Тя е звезда в Южна Корея!“ разказва баща й.