Дениз Хайрула от „Ергенът” спи с Виктор и след края на предаването

Дениз Хайрула вече е познато лице за феновете на „Ергенът”. След като предизвика интерес в първия сезон, тя се включи в новия формат „Ергенът: Любов в рая” и този път бързо намери общ език с бизнесмена Виктор Иванов. Запознати издават, че връзката им е продължила и след края на шоуто.

Виктор казва, че е учтив и балансиран човек, който трудно може да бъде изваден от равновесие. Женско внимание не му липсва, но за разлика от други мъже в шоуто, той изглежда готов за сериозната стъпка. Търси семейство и равностоен партньор, а не просто красива придружителка.

Иванов се представя като млад предприемач, който неотдавна влиза в страниците на българския „Форбс”. Успява да развива паралелно два напълно различни бизнеса – в сферата на IT технологиите и в производството на шоколади с афродизиак. Не парадира с финансови възможности, въпреки че носи часовник за 30 000 евро – факт, който със сигурност не убягва на Дениз, известна с афинитета си към заможни господа. За нея се знае, че винаги се движи в компанията на богати мъже.

Хайрула работи като модел, но трудно може да се каже, че тази професия е достатъчна да й позволи луксозния стандарт, който демонстрира. Наскоро хубавицата с турски корени се похвали с нов апартамент, въпреки че не е ясно с какви средства е финансирана покупката.

След като приключва последната си сериозна връзка преди година, Дениз влиза в риалити предизвикателството с амбицията да открие нова „жертва”, тоест нова любов. С Виктор искрата пламва веднага и както изглежда, двамата не са оставили симпатията си само пред камерите. Той е привлечен от нея от пръв поглед. „Естествена е. Беше жената с най-малко грим, но веднага ми хвана окото”, коментира Иванов. Свидетели твърдят, че след края на снимките на остров Родос през пролетта, двамата са били забелязани заедно на почивка в Банско. Това говори, че връзката им е продължила и след шоуто. Дали обаче все още са заедно в настоящия момент, предстои да разберем.

За Дениз изминалите месеци са били изпълнени със съдбовни промени. Купила си е жилище, направила е и промяна в професионалния си път. Записала е да учи психология и съвсем скоро ще се дипломира. Тя е готова да направи рязък завой в кариерата – от еротичен модел да се превърне в терапевт. Риалити звездата се хвали, че ѝ предстои да завърши официално, след което да започне практика в София.

Решението на Дениз да се обърне към вътрешния свят не идва внезапно. След редица любовни разочарования и бурни връзки в миналото, тя осъзнава, че търси отговорите на грешното място. „Толкова пъти се влюбвах в неподходящи мъже, търсех внимание, одобрение, любов и все се оказвах разочарована, наранена, празна. В един момент се запитах: ами ако проблемът не е в тях, а в мен?”, признава откровено финалистката в първия сезон на „Ергенът”.

Хайрула е родена в религиозно семейство, но това не й пречи навремето да участва в редица голи фотосесии. „Когато се записах за „Мис Плеймейт” през 2018 г., бях на прага на нещо ново, но и страшно. Баща ми беше бесен - не ми говореше 3 месеца. Не е краен, никога не ме е карал да се забулвам, но държи на принципи. Учи ме, че между мъжа и жената трябва да има уважение, взаимност, а не подчинение. С времето ми прости”, разказвала е Дениз.

Тя е признавала, че връзката й с покойния бизнесмен Христо Сираков, известен още като Ицо Стоте манекенки, е оставила дълбок отпечатък върху нея. Въпреки сериозната им възрастова разлика, Дениз описва тази любов като най-голямата в живота си. „Той беше висок, умен, забавен, грижовен – всичко, което някога съм искала. С него се чувствах обичана и важна. Не бях с него за пари - не искам да се оправдавам, аз си го знам. Просто обичах!”, отровена е новоизлюпената психоложка.

Връзката им приключва официално заради другите любовници на Ицо по онова време, но все пак остават в добри отношения до края. След загубата на Сираков, Хайрула дълго време не може да възстанови емоционалния си баланс. Може пък в лицето на Виктор най-накрая да е открила голямата любов, която да й върне душевното равновесие.