Деси Стоянова с равносметка за 50-тия си юбилей: Оставях се да бъда мачкана от „авторитети”

Десислава Стоянова, която повече от десетилетие водеше с Александър Кадиев предаването „Преди обед“ по Би Ти Ви, разголи душата си дни преди 50-тия си юбилей. Журналистката си направи хладна равносметка под формата на съвети към по-младото си Аз и ги сподели в социалната мрежа. От постовете й стана ясно, че на младини бившата водеща се е оставяла да бъде потискана от „авторитети“, тормозела се е с перфекционизъм и е забравяла, че е важно да мисли само за следващата крачка.

Журналистката, която празнува рожден ден на 20 август, стана любимка на зрителите като водеща на „Преди обед“, но професионализмът й е добре познат и преди да приеме това предизвикателство. Деси, която днес има компания и води курсове за медийно говорене и презентационни умения, беше част от екипа на Би Ти Ви в продължение на 17 години, като дълго време се занимаваше с политическа журналистика. Деси е и автор на няколко документални филма за медията, които са отличени с престижни награди.

Журналистката, родена в София, стартирала кариерата си във вестник „Сега“ през 1998 г. Работила в международния, а след това и във вътрешно-политическия отдел на вестника. Тъкмо в този период срещнала съпруга си – журналистът Велислав Русев, който почина внезапно през ноември, 2023 г. „Вальо. Отиде си. Мъжът, в когото се влюбих преди 24 години в коридорите на „Сега“. За когото избрах да се омъжа. Бащата на децата ми. Пораснах с него. Разчитала съм на него. Смяли сме се и сме плакали. Мълчали сме заедно. Хиляди нишки, които са ни свързвали през годините. Никой никога не е подготвен за моменти като този“, написа Деси в социалната мрежа след загубата.

Журналистката се завърна в „Преди обед“, на което все още беше водеща, след известно време отсъствие. „Стъпката е важна“, каза Деси тогава, а предаването определи като оазис, пространство, в което се абстрахираш от всичко друго и се радваш на живота. „Връщам се с надеждата да продължи да бъде същото място за мен. Ще се стремя да виждам повече светлата страна на живота, да се възползвам от всеки повод за усмивка и да ценя мига, защото ние имаме само и единствено него. Всеки от нас върви по път, за който не знае през какво ще го преведе и с какво ще го срещне“, сподели Деси Стоянова през декември 2023 г.

Тя не говори повече по темата. В медийните среди се коментираше, че журналистката всячески се опитвала да не се поддава на скръбта от загубата на съпруга си, заради децата им – близнаците Красимир и Стефан, които днес са на 16 години. Деси успя да намери сили да се съвземе, а и да се насочи към нови професионални хоризонти. В края на юли миналата година тя се появи за последен път в „Преди обед“, за да се сбогува със зрителите на Би Ти Ви. Тази последна среща с тях като водеща беше изключително емоционална за Деси и за целия екип на предаването. Вълнуващо беше и за Александър Кадиев, който вече бе напуснал „Преди обед“, но се завърна за последния ефир на колежката си. „През тези 12 години децата ми пораснаха, пораснах и аз, научих много за себе си и света“, сподели Деси.

Тези дни, на прага на 50-тия си юбилей, бившата водеща си направи поредна равносметка. Призна, че годишнините винаги са повод за малко повече замисляне. Така стигнала до въпрос, който по подобни поводи е задавала на други, а именно какво би казала на по-младото си „аз“.

Първо, изтъкна Деси Стоянова, би посъветвала по-младата си версия да вярва малко повече на себе си, без да се самозабравя, разбира се. „В годините не съм си вярвала достатъчно. Оставяла съм хора, които съм приемала за авторитети и за които съм смятала, че знаят по-добре, да ме потискат. Понякога тази токсичност е била облечена в кадифена ръкавица на привидна добронамереност и дълго не съм успявала да осъзная какво реално ми се случва. Съответно неуморно съм търсела проблема в себе си – аз какво не съм направила, къде аз бъркам и пр. От дистанцията на времето си давам сметка, че това е било грешка. Много е важно човек да има реална представа кой е, колко струва и какво може“, сподели Деси Стоянова.

Второто, което би посъветвала по-младото си „аз“, е да обуздае перфекционизма си. „Дълги години той е работел по-скоро срещу мен, отколкото ЗА мен“, призна журналистката. И още, че това никога да не е „достатъчно“ и винаги да очакваш още и още от себе си, може да е саморазрушително. Деси Стоянова подчерта, че здравословният перфекционизъм е безценен – да не се примиряваш с посредствеността, да се стремиш към най-доброто, на което си способен и да си готов да работиш здраво. „Но трябва да можеш да спираш и да си кажеш „браво“, когато си се справил, да не подценяваш постигнатото само защото не всичко е било идеално и примерно медалът не е златен, а сребърен“, смята Деси Стоянова.

Третият й съвет към младото й „Аз“ е да се фокусира върху следващата крачка, стига тя да е в правилната посока. „Ако прекаляваш с мисли за това какво е било или терзания какво ще бъде, се саботираш. Ако през цялото време гледаш само крайната точка, която в началото винаги изглежда невъзможно далеч, е много лесно да се обезкуражиш, да ти се стори непостижима“, сподели новата си философия Деси Стоянова. И добавя, че днес всеки ден се опитва да бъде щастлива. Често й се удава.