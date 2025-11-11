Последни
Диляна Попова: Уча Борил да не се дава, но никога да не напада първи

Актрисата Диляна Попова споделя пред „България Днес“, че вече пуска сам навън вече порасналия Борил - сина й от брака Асен Блатечки, да играе или да се разхожда с приятелите си, но всеки път, когато не отговори на обажданията й, й минават страшни мисли през главата.

 

„Като всеки родител се опитвам да не мисля за лоши неща, за да не предизвиквам съдбата и мислите ми да не действат като притегателна сила за лошото. Няма как да държим децата затворени вкъщи, да не излизат  и непрекъснато да са с родителите си, особено „щом детето влезе в тийнейджърска възраст, защото ще го направим асоциален и изолиран от връстниците му“, казва моделката.

„Затова се опитвам много да говоря със сина си, да го накарам да е подготвен да реагира правилно в различни ситуации. Казвам му никога да не тръгва пръв да напада, да не налита на бой, но и да не се оставя да го бият. Искам да споделя всичко с мен, защото понякога споделянето навреме, може да разреши конфликтни ситуации и да се предотвратят лоши последствия“.

Диляна Попова съветва децата да споделят всичко с родителите си, които винаги ще реагират правилно и ще посъветват детето си как да постъпи в труден момент.

