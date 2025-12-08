Двойка от „Един за друг“ ориса рожбата си! Малкият Макси се ражда с проблем https://hotarena.net/laifstail/dvoyka-ot-edin-za-drug-orisa-rozhbata-si-malkiyat-maksi-se-razhda-s-problem HotArena.net

Миналата неделя семейството на Виктория и Георги от любовното шоу „Един за Друг" превърнаха деня в истински празничен спектакъл - двоен празник, съчетаващ рождения ден на Георги и орисването на сина им Максим. Синята украса, балоните и цветята направи- ха събитието сякаш излязло от приказка, а всички гости пременени в тон – добавиха стил и уют.

Малкият Макси не е първото дете на влюбените вкъщи хаосът е пълен с по-голямата сестричка Деа, която внася допълнителна сладост в домашната атмосфера, пише "България Днес".

Редом до щастливото семейство бяха и певците Артьом и Криси Дончева - двойка от същия сезон на предаването, която остава близка и до днес на Вики и Георги. Най-емоционалният момент идва, когато Георги сподели пред Артьом: „От деня, в който разбрах, че ще имам син, знаех кой ще му е кръстник".

Думите разтърсиха залата, а Артьом се просълзи, докато приемаше честта. Кръщенето тепърва предстои когато Макси порасне малко и премине през лечението си. За съжаление, само седмица, след раждането празникът се е смесил и с тревоги.

Семейството избра да направи орисване по стар български обичай, при който на детето се пожелава съдба, изпълнена със здраве, късмет и благополучие.

Вики разказа открито: "Нашият малък Макси се роди с изкривено краче. Никой не може да каже точно от какво се получава".

Бебето вече е с гипс, който се сменя в продължение на четири седмици, а след това му предстои операция. „Очаква ни дълъг период на лечение, но вярвам, че всичко ще мине добре", искрено говори грижовната майка. Семейството избра лечение във Варна, а след публикацията Вики получи послания от родители, минали през същото.