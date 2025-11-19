Елена Сергова разкри защо вече няма да води „Голямата сестра

С пост в Инстаграм Елена Сергова обяви, че повече няма да води подкаста „Голямата сестра“.

Със заснемането на последните два епизода на „Голямата сестра“ днес, слагам край на една глава в живота си, озаглавена "Риалити героизъм". Всичко започна с едно невинно попълване на въпросник в леко гъделичкащо състояние след половин бутилка просеко.

После ме повлече. След участието си пред камера, продукциите ме разпознаха като кадър с потенциал и така последните 3 години кариерното ми развитие е свързано с телевизията. Само, за да осъзная, че не е за мен или че аз твърде бързо се променям, търся все повече дълбочина и истинност. Хубавото е, че ги има навсякъде, ако търсиш. Лошото е, че на някои места трябва да си твърде упорит в търсенето си, обаче винаги намираш това, което търсиш.

Именно заради последното, човек трябва добре да си избира траекторията, за да не му се просто "случва" тя. Моята вече не се пресича с риалити телевизията и в това няма нищо лошо. Промяната е трудна и неудобна, но те извежда отвъд собствените ти граници.

Искам да благодаря на всички хора, продуценти, редактори, организатори и участници, които ми подадоха ръка и повярваха в мен. Благодаря и на тези, които направиха живота ми кошмар - заради тях мога да поставям границите си и да казвам "Не". Те ми преподадоха урок по интегритет и себесъхранение.

Избирайте си битките, мили хора и Благодаря за всяка мила дума, насърчаване, мажоретстване.

Успех на екипите, замесени в тази нелека жива материя, наречена "риалити телевизия". С пожелание за повече хубави финали със смислени герои като снощния Биг Брадър.