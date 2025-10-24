Емили Тротинетката вдига тройна сватба

„Вдигаме тройна сватба.“ Това разкри за „България Днес“ Емили Тротинетката.

От три години скандалното блонди от Плевен живее под един покрив - първо на квартира в София, а после - в апартамент във Варна, с бившия културист и участник във „Фермата“ Тихомир Рангелов. От две години към тях се присъедини и 32-годишната столичанка Елизабет „Тейлър“ Зарева. Тротинетката Възхвалява публично „любовното им трио“, но самата тя непрекъснато го превръща в „многоъгълник“.

Преди време Емилито, която от края на май е вече „100 процента жена“ след операцията за смяна на пола в белградска клиника, обяви, че никога няма да се примири да остане само с екскултуриста и приятелката му. „Искам свобода, искам да се срещам с мои приятелки лесбийки в цялата страна и в чужбина“, огласи желанията си русокоската.

От известно време обаче Тротинетката намеква, че в тяхното „семейство Адамс“ предстои сватба. Още преди година и половина бившият атлет и Елизабет взеха решение да се сгодят и после да се разпишат в гражданското. Първоначално Емили щеше да бъде шаферка на щастливото събитие. Но откакто е вече истинско момиче, 24-годишната блондинка няма да се задоволи с по-малко от... и самата тя да бъде булка!

„Ще бъда малката булка на сватбата“. Как обаче Тихомир Рангелов ще се врече във вечна вярност на две дами едновременно, остава мистерия.

Като си спомним обаче колко нестандартни сватби - с партньори от същия пол, “вдигнаха“ дори родни звезди в началото на милениума, „любовното трио“ има откъде да почерпи опит в триковете с рекламни „бракосъчетания“.

Вероятно риалити героят и приятелката му ще сключат граждански брак, а на снимките редом до младоженците ще се появи и блондито, накипрено г в бяла булчинска премяна.

Свойството на плановете на „тройката“ обаче има един основен недостатък - да се променят според настроенията им. Когато Тихомир и Елизабет се скарат, се стига до бурни скандали с трошене на мебели и покъщнина и даже до „Съдебен спор“. На няколко пъти Зарева бягаше от жилището на екскултуриста в морската столица. но после неизменно се връщаше обратно. Сега бившият културист й обещал твърдо да официализират връзката си. От смеха на Емили обаче става ясно, че ако Елизабет отново се окаже „булка беглец“, тя е готова да заеме нейното място пред олтара. „Когато си извадя официални документи, че вече съм биологична жена, за венчавката няма да има никаква пречка“, убедена е Тротинетката.