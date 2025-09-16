Ергенът Пенко си измислял, че е лекар! Има фирма за ремонт на стъкла

"Ергенът: Любов в рая" за пореден път попадна в центъра на буря, след като участникът Пенко бе разобличен от младия специализант по анестезиология в „Пирогов“ д-р Дарислав Николов.

Оказа се, че мъжът, който пред камерите се представя като доктор, всъщност изобщо не фигурира в официалния регистър на Българския лекарски съюз задължителна институция за всеки практикуващ медик у нас, пише "България Днес".

Завършил е медицинския в Плевен с 300 зора, но не е регистриран в Български лекарски съюз. Всеки практикуващ лекар в България трябва да е вписан и да плаща членски внос всеки месец. Без това няма право да практикува, обяви в свой коментар д-р Николов. По думите му има два възможни варианта защо името на Пенко липсва в регистъра - или никога не е започвал реално да практикува медицина след дипломирането си, или е спрял да плаща членския си внос и по този начин е изгубил регистрацията си. Той допълни, че според неговата проверка в интернет на името на Пенко има регистрирана фирма за ремонт на стъкла, което допълнително поставя под съмнение неговата медицинска кариера.

Скандалът обаче не свършва дотук. Поведението на Пенко в шоуто също предизвика вълна от възмущение, след като той грубо обиди чернокожата също танцьорка Лили Естер - участничка в „Ергенът: Любов в рая". Пенко заяви пред останалите, че „дори не би се изплюл върху нея", което зрителите определиха като откровено расистка и унизителна реплика. Малко по-късно, за да остане в предаването, той прие роза именно от Естер, като според хора от продукцията редакторът се намеси и го накара да осъзнае грешката си.

Освен че e виден расист, няма изобщо познания по анатомия. Беше казал, че чернокожите имали допълнителен мускул на крака, което е пълна лъжа, добавя д-р Николов. По думите му е въпрос на време Пенко да изрече още нелепости пред камерите, което ясно показва нуждата от сериозни проверки на биографиите на участниците, преди те да получат екранно време като авторитети.

Това не е първият случай, в който Николов разобличава фалшиви доктори от риалити предавания. Преди по-малко от месец именно той извади на светло истината за Ренета Маджарова от „Диви и красиви", която се представяше за лекар, но на практика беше само лекарски асистент. Тогавашният скандал разкри колко лесно в развлекателните формати може да се злоупотребява със званието "доктор" за повече интерес и внимание.