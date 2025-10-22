Ергенката Микаела Мадолева показа новото си гадже (СНИМКИ)

Финалистката от втория сезон на "Ергенът" Микаела Мадолева е отново влюбена. Красивата червенокоска от Разлог за първи път показа новия мъж до себе си - Никола, който е по-млад от нея, но очевидно й носи много радост.

Мика и Ники сияят от щастие заедно

26-годишната красавица не издаде възрастта на своя любим. Тя само загатна, че когато гаджето ти е по-младо, анимационните филмчета са неизбежни. Мика публикува кадри, на които с Никола са прегърнати, а на екрана върви любимото филмче на всички деца - "Том и Джери". Двойката споделя и сходни интереси - Мика и Ники обичат да играят видеоигри. Микаела с чувство за хумор признава, че е безценно да откриеш някого, с когото можеш да прекараш вечерите в уюта на дома пред компютъра, смеейки се с пълен глас.

Мика и половинката й са заедно от няколко месеца, но за любовта в живота й разбирахме и от многобройните букети, които красавицата публикува в социалните мрежи. "Аз се събуждам и заспивам с букет", с усмивка заявява червенокосата хубавица, а Ники се е погрижил цветята да бъдат от любимите й - алени рози. Такива получи тя като изненада и за своя рожден ден в началото на септември. Чаровната правистка не скри вълнението си от романтичния жест.

Влюбените не крият връзката си - в социалните мрежи гордо са посочили, че са заедно, придружено със символ на катинарче, което говори достатъчно за стабилността на отношенията им и на това, че са заключили любовта си един към друг. Интересен детайл е, че Микаела е от Разлог, а Никола - от близкото Банско. Двата града са само на няколко километра един от друг, а както казват местните - хората от Пирин са с огнен темперамент и голямо сърце. Може би именно този пирински дух стои зад тяхната силна връзка. Красавицата често споделя в профила си, че обича да пътува, да е сред природата и да се радва на малките неща - нещо, което напълно се вписва в характера на планинските хора. Двамата прекараха уикенда в живописно планинско село, където са се насладили на тишина и чист въздух, далеч от светлините и шумотевицата на града.

След участието си в "Ергенът 2", където стигна до финала, Микаела стана едно от най-разпознаваемите лица от формата и се отличи със своето достойно представяне. Тя бе редом с Елена и победителката Валерия, с които се бореше за сърцето на виртуозния пианист Евгени Генчев. В интервю след края на шоуто тя сподели, че участието й е било истинско приключение и я е научило на много за самата нея.

Днес Микаела изглежда спокойна и уверена. Новата любов й носи вдъхновение и светлина, които ясно личат във всеки неин кадър. А може би това е най-хубавото след "Ергенът" - не розата от церемонията, а истинската, подарена от човек, който я обича.