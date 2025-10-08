Ето го тайното гадже на звездния волейболист Руси Желев (СНИМКИ)

Последни
Румен Димитров
700
Това е по-малката дъщеря на друг волейболен ас - Николай Иванов - Дария. Красивото момиче на 2 април навърши 18 години. Според близките им засега любовта им е платонична, като и двамата предпочитат да я крият.

Дария Иванова е част от настоящия отбор на ЦСКА. Поела пътя си по изкачване на стълбичката от националните отбори за девойки към сбъдване на мечтите с женския национален отбор на България. Тя е дъщеря на Николай Иванов и Валя Борисова (Иванова) - също емблематична волейболистка на ЦСКА и България. По-голямата дъщеря на Николай и Валя - Ванеса, поема по различен път от спортния, тя е завършила бизнесадминистрация. Дария обаче продължава славната волейболна традиция на фамилията.

Запознава се с Руси, разбира се, в залата. Той е бивш капитан на „Берое“, играе на пост посрещан с №15. Баща му също е много известен - Живко Желев, президент на Националната волейболна лига (НВЛ) и бивш футболист на „Берое“. От тази година Руси играе в италианския втородивизионен „Мачерата“. „Руси имаше предложение и от отбор от Серия 1 в Италия, но за трета четворка. Затова предпочете офертата на „Мачерата“, където му предложиха много добри условия и където ще има възможност да покаже възможностите си. А и българското присъствие в този клуб също е много важно“, коментира отбора на сина си Живко Желев. Засега Дария няма планове да отиде да живее за постоянно при приятеля си, но и това е възможно, ако й намерят отбор там.

Засега баща й Николай Иванов иска да я вижда на български терен. Ники е дългогодишен разпределител и капитан на националния отбор на България по волейбол. Емблематична фигура от историята на волейболния ЦСКА. Многократен шампион на България с „червените“, доказал класата си още в клубните първенства на Италия, Турция, Русия и Полша. Участник на три световни първенства и на олимпийските игри в Атланта с националния тим на страната ни.

„Горд и щастлив съм, че дъщеря ми тръгна по нашите стъпки , със съпругата ми Валя. В Дария  виждаме продължение на това, което ние сме направили за волейбола в България“, казва гордият татко, който си пожелава и олимпийски успехи с името на щерката.

